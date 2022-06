Referendum: Salvini, 'superiamo congiura silenzio Pd-M5S e loro agenti' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Proviamo a superare il bavaglio, l'indegna congiura del silenzio che la sinistra, Pd-Cinquestelle, e i loro agenti nelle redazioni televisive, radiofoniche e giornalistiche portano avanti. Per loro i Referendum non esistono, vogliono continuare ad usare i tribunali per vincere le elezioni con le sentenze dei giudici". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un filo diretto sui social. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Proviamo a superare il bavaglio, l'indegnadelche la sinistra, Pd-Cinquestelle, e inelle redazioni televisive, radiofoniche e giornalistiche portano avanti. Pernon esistono, vogliono continuare ad usare i tribunali per vincere le elezioni con le sentenze dei giudici". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, in un filo diretto sui social.

