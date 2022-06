Referendum | Salvini ' stanno rubando la democrazia'

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gru… - Moonlightshad1 : RT @salvini_giacomo: Breve storia triste. Salvini fa una diretta Instagram di mezz’ora denunciando la “censura” della tv e dei media sui r… - Rock42719224 : RT @susy43279731: il referendum voluto da salvini - lifestyleblogit : Referendum, Salvini: 'Superiamo congiura silenzio Pd-M5S' - - mamelettrico : RT @LegaSalvini: Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gruppo di… -

la Repubblica

... ma per altro verso egli dice no aisulla giustizia e segue Zingaretti (quello che a un ...scherzo per il 21 giugno in sede di dibattito parlamentare così come ha cercato di muoversi: ..."Iper ora non esistono", "stanno rubando la democrazia, questa è censura", ha spiegato poisui suoi canali social. "Sessanta milioni di italiani possono fare quello che non ha ... Giustizia, Bongiorno: "Csm, riforma da migliorare. Referendum flop Sarà colpa dei media. Solo critiche per Salvini in Russia" Parla il capo della Lega Matteo Salvini: "Per la pace si lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tivù più volte, avendo come unico obiett ...Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Sui referendum "diamo la risposta che la politica non vuole, stanno rubando la democrazia, questa è censura. Dove sono coloro che dovrebbero controllare e garantire i diritt ...