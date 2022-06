Referendum, per la Littizzetto la democrazia vale solo per la cannabis (Di mercoledì 1 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/Litizzetto-Referendum-1.mp4 Mica non c’è niente di male. La satira è satira. E l’opinione personale tale è e sempre va rispettata. Però insomma, nel mezzo del totale silenzio dei media nazionali sui Referendum sulla giustizia (si vota il 12 giugno e vi invitiamo a recarvi alle urne), la solita Luciana Littizzetto ha scritto un’altra delle sue letterine di cui forse stavolta avremmo fatto volentieri a meno. Almeno in prima serata sulla rete nazionale. Lo svolgimento della missiva è al solito da prima elementare: le lamentele sul fatto che “il 12 giugno pensavo di andare al mare”; le reprimende sulle formule dei quesiti “in cui devi dire ‘no’ per dire ‘sì'”; e infine il colpo di genio: “Custodia cautelare e legge Severino ancora ancora, ma elezione Csm, separazione delle ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/Litizzetto--1.mp4 Mica non c’è niente di male. La satira è satira. E l’opinione personale tale è e sempre va rispettata. Però insomma, nel mezzo del totale silenzio dei media nazionali suisulla giustizia (si vota il 12 giugno e vi invitiamo a recarvi alle urne), la solita Lucianaha scritto un’altra delle sue letterine di cui forse stavolta avremmo fatto volentieri a meno. Almeno in prima serata sulla rete nazionale. Lo svolgimento della missiva è al solito da prima elementare: le lamentele sul fatto che “il 12 giugno pensavo di andare al mare”; le reprimende sulle formule dei quesiti “in cui devi dire ‘no’ per dire ‘sì'”; e infine il colpo di genio: “Custodia cautelare e legge Severino ancora ancora, ma elezione Csm, separazione delle ...

GianlucaVasto : Il Saudita ha dichiarato che vota 5 si al referendum. Per gli svogliati, a questo punto, non serve nemmeno leggere… - emmabonino : La battaglia per una giustizia giusta è imprescindibile. La riforma Cartabia è importante e positiva, ma i referend… - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): 'Il Referendum è uno straordinario strumento di partecipaz… - Sara___Magic : La #littizzetto ha detto la sacrosanta verità.. referendum di difficile comprensione per chi non è dottore di diri… - Cybeo66 : RT @AlbertoBagnai: Ricordatevi dei referendum! Ecco come sono finite le accuse: -