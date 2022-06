Referendum giustizia, Calderoli annuncia lo sciopero della fame: “Sceso il muro del silenzio, due terzi degli italiani non sa che si vota” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Faccio lo sciopero della fame perché è Sceso il muro del silenzio sul Referendum sulla giustizia. Due terzi degli italiani non sa nemmeno che si vota il 12 giugno, figuriamoci se conoscono i quesiti”. È l’annuncio che ha dato in conferenza stampa il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, della Lega, nella sede del Partito Radicale. “Tra le tante emergenze, nazionali ed internazionali, non vorremmo che emergesse anche una sorta di emergenza democratica latente – ha detto – laddove le condizioni minime per l’esercizio di un così importante diritto costituzionale, come il Referendum, venissero svilite o finanche pregiudicate. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Faccio loperché èildelsulsulla. Duenon sa nemmeno che siil 12 giugno, figuriamoci se conoscono i quesiti”. È l’annuncio che ha dato in conferenza stampa il vicepresidente del Senato, RobertoLega, nella sede del Partito Radicale. “Tra le tante emergenze, nazionali ed internazionali, non vorremmo che emergesse anche una sorta di emergenza democratica latente – ha detto – laddove le condizioni minime per l’esercizio di un così importante diritto costituzionale, come il, venissero svilite o finanche pregiudicate. Le ...

Advertising

sandrogozi : Appena votato da italiano all’estero 5 SI al #Referendum #giustizia Nonostante il silenzio vergognoso #Rai la contr… - VittorioSgarbi : Il 12 giugno andate a votare i referendum sulla giustizia. E votate “Sì”: serviranno a migliorare la giustizia in I… - Corriere : Referendum giustizia, bufera sul monologo di Littizzetto: «Il 12 giugno pensavo di andare al mare...» - marcusPiero : @SERGIOMATTAREL4 @CorteCost @Pres_Casellati @Roberto_Fico @GiuseppeConteIT @EnricoLetta @NFratoianni @LegaSalvini… - DanGBenedini : RT @Enrico__Costa: Ieri il CSM ha “assolto” la magistrata ex Presidente della Commissione Giustizia PD sotto procedimento in merito alle in… -