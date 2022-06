**Referendum: Calderoli in sciopero fame, 'stop silenzio o avanti finché sto in piedi'** (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Per rompere questo muro di silenzio, abbiamo deciso di mettere in atto un'iniziativa forte ma non violenta, uno sciopero della fame che partirà da questa notte a mezzanotte". Così Roberto Calderoli in una conferenza stampa sui referendum del 12 giugno nella sede dei Radicali. "O crolla il muro del silenzio o andrò avanti fino al giorno 12 o finché resterò in piedi. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte". Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Per rompere questo muro di, abbiamo deciso di mettere in atto un'iniziativa forte ma non violenta, unodellache partirà da questa notte a mezzanotte". Così Robertoin una conferenza stampa sui referendum del 12 giugno nella sede dei Radicali. "O crolla il muro delo andròfino al giorno 12 oresterò in. Credo che dobbiamo dare un messaggio forte".

Advertising

TV7Benevento : **Referendum: Calderoli in sciopero fame, 'stop silenzio o avanti finché sto in piedi'** - - TV7Benevento : Referendum: Calderoli, 'sciopero fame contro silenzio' - - redontuscia : #Evidenza #Politica #Viterbo Lega, Calderoli: “Votate SI al prossimo Referendum” - liberismorisor1 : RT @ultimora_pol: #Italia Il Foglio - Matteo #Salvini, dopo il caso del viaggio a Mosca, si sarebbe preso una vacanza per staccare dalla po… - laviniaricci83 : @Rinaldi_euro Qui il link per seguire la conferenza sul referendum giustizia in diretta dal Campidoglio con i nostr… -