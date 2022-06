Reddito di cittadinanza, rinviato alla Corte costituzionale il requisito dei 10 anni di residenza: “Sproporzionato e discriminatorio” (Di mercoledì 1 giugno 2022) I giudici della Corte dovranno esprimersi sulla legittimità costituzionale del controverso requisito dei dieci anni di residenza richiesti per accedere al Reddito di cittadinanza (RdC). E’ quanto chiede loro la Corte d’Appello di Milano, che in attesa del verdetto ha sospeso la causa proposta da alcuni cittadini europei che si sono visti sospendere la prestazione e richiedere dall’Inps la restituzione del sostengo al Reddito proprio perché privi del requisito. Che secondo l’ordinanza dei giudici milanesi sarebbe “Sproporzionato e discriminatorio” e violerebbe l’articolo 3 della Costituzione oltre a una serie di norme europee. Intanto l’Associazione per gli Studi Giuridici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) I giudici delladovranno esprimersi sulla legittimitàdel controversodei diecidirichiesti per accedere aldi(RdC). E’ quanto chiede loro lad’Appello di Milano, che in attesa del verdetto ha sospeso la causa proposta da alcuni cittadini europei che si sono visti sospendere la prestazione e richiedere dall’Inps la restituzione del sostengo alproprio perché privi del. Che secondo l’ordinanza dei giudici milanesi sarebbe “” e violerebbe l’articolo 3 della Costituzione oltre a una serie di norme europee. Intanto l’Associazione per gli Studi Giuridici ...

ferrazza : Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è… - TNannicini : Per il presidente di Confindustria, il competitor degli imprenditori italiani è il reddito di cittadinanza, non sal… - LuigiGallo15 : Se il reddito di cittadinanza fa concorrenza ad uno stipendio vuoi dire che cercano schiavi, non giovani. #Bonomi - federic33700431 : @GiorgiaMeloni Cosa c'entra la Sinistra con il reddito di cittadinanza? - Gabriele_Rumi : RT @ferrazza: Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è inferiore… -

