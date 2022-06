RedBird intanto stoppa la quotazione di SeatGeek (Di mercoledì 1 giugno 2022) RedBall Acquisition Corp. – società controllata da RedBird Capital – e l’azienda SeatGeek hanno deciso di abbandonare i piani per la quotazione della società attiva nel settore del ticketing. Lo ha annunciato la stessa SeatGeek in un comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di oggi, nel quale si evidenziano mutazioni delle condizioni di mercato come motivo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 giugno 2022) RedBall Acquisition Corp. – società controllata daCapital – e l’aziendahanno deciso di abbandonare i piani per ladella società attiva nel settore del ticketing. Lo ha annunciato la stessain un comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di oggi, nel quale si evidenziano mutazioni delle condizioni di mercato come motivo L'articolo

