Recale, il sindaco lancia la proposta: Altro dog park nella zona sud" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRecale (Ce) – Il sindaco di Recale Raffaele Porfidia, in sinergia con la squadra di candidati della lista numero 1 'sìAmo Recale', ha deciso di inserire nel programma di opere da realizzare, in occasione del prossimo mandato, un secondo 'Dog park'. Nel primo quinquennio amministrativo, il gruppo capitanato dal primo cittadino ha strutturato un moderno luogo di svago e libertà per gli animali domestici più amati dall'uomo. In merito alla questione Porfidia ha dichiarato: 'Dopo il successo ottenuto con la realizzazione della prima area riservata ai cani da compagnia, in località Camposciello, abbiamo intenzione di bissare l'iniziativa, andando ad adibire all'uso specifico uno spazio nella zona sud della città. Voglio ricordare che ...

