Real Madrid, un altro veterano saluta: “Ho realizzato tutti i miei sogni” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gareth Bale dopo 9 anni lascia il Real Madrid. Con un lungo post su Instagram il gallese, ha voluto ringraziare compagni, tifosi e allenatori. Di seguito le sue parole: “Scrivo questo messaggio per ringraziare tutti i miei compagni di squadra, passati, presenti, i miei dirigenti, il personale lo staff e i tifosi che mi hanno supportato. Sono arrivato qui 9 anni fa come un giovane che voleva Realizzare il proprio sogno di giocare con il Real Madrid. Indossare la divisa bianca, portare lo stemma sul petto, giocare al Santiago Bernabeu, vincere titoli e far parte di ciò è così famoso, vincere la Champions“. Bale Real Madrid Post d’addio Il Gallese ha poi aggiunto: “Ora posso guardare indietro, riflettere e dire ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gareth Bale dopo 9 anni lascia il. Con un lungo post su Instagram il gallese, ha voluto ringraziare compagni, tifosi e allenatori. Di seguito le sue parole: “Scrivo questo messaggio per ringraziarecompagni di squadra, passati, presenti, idirigenti, il personale lo staff e i tifosi che mi hanno supportato. Sono arrivato qui 9 anni fa come un giovane che volevaizzare il proprio sogno di giocare con il. Indossare la divisa bianca, portare lo stemma sul petto, giocare al Santiago Bernabeu, vincere titoli e far parte di ciò è così famoso, vincere la Champions“. BalePost d’addio Il Gallese ha poi aggiunto: “Ora posso guardare indietro, riflettere e dire ...

