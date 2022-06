Razzismo contro Moses Ingram, Star Wars si schiera in difesa dell’attrice: “Resisteremo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha appena debuttato nel ruolo di Reva nella serie Disney+ “Obi-Wan Kenobi” ma Moses Ingram è già una stella. E non è solo un gioco di parole per richiamare il mondo di Star Wars. La bellissima e talentuosa 29enne di Baltimora, nota anche per aver interpretato Jolene nella miniserie Netflix “La regina degli Scacchi”, è infatti stata scelta per il ruolo della Terza sorella nella miniserie live-action ambientata nell’universo di Guerre stellari, che riporta sullo schermo Hayden Christensen nel ruolo del diabolico Darth Vader e Ewan McGregor in quello del protagonista, il Jedi Obi-Wan. Purtroppo però l’accoglienza nei confronti della Ingram non è stata delle migliori: l’attrice ha rivelato infatti di aver ricevuto centinaia di messaggi e commenti razzisti sui social media. Alcuni commenti razzisti ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha appena debuttato nel ruolo di Reva nella serie Disney+ “Obi-Wan Kenobi” maè già una stella. E non è solo un gioco di parole per richiamare il mondo di. La bellissima e talentuosa 29enne di Baltimora, nota anche per aver interpretato Jolene nella miniserie Netflix “La regina degli Scacchi”, è infatti stata scelta per il ruolo della Terza sorella nella miniserie live-action ambientata nell’universo di Guerre stellari, che riporta sullo schermo Hayden Christensen nel ruolo del diabolico Darth Vader e Ewan McGregor in quello del protagonista, il Jedi Obi-Wan. Purtroppo però l’accoglienza nei confronti dellanon è stata delle migliori: l’attrice ha rivelato infatti di aver ricevuto centinaia di messaggi e commenti razzisti sui social media. Alcuni commenti razzisti ...

Advertising

Luce_news : Razzismo contro Moses Ingram, la società di Star Wars si schiera in difesa dell’attrice - sportli26181512 : #CskaSofia, banane lanciate contro i giocatori neri: #Pardew si dimette: L'allenatore inglese lascia il club bulgar… - themightyarde : RT @pasqlaragione: Maignan sul razzismo: “Dopo Cagliari mi hanno convocato per dare la mia versione, ma non è successo nulla. Nelle istituz… - ElenaLe21585722 : @Parpiglia Io dico solo una cosa, ma non vi vergognate a criticare cosi una ragazza? Gente che combatte contro raz… - KingAlone06 : il razzismo è un crimine contro l'umanità ???? -