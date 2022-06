Ravenna | indebita percezione finanziamento Covid | Gdf sequestra beni per 840mila euro

(Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. - (Adnkronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, al termine di un controllo in materia di finanziamenti alle piccole e medie imprese garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 13 del “Decreto Liquidità” n. 23/2020, hanno proceduto ad eseguire un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, ora indagati perdi erogazioni pubbliche e truffa aggravata a danno dell'Istituto di Credito erogante. Il decreto è stato emesso a seguito delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, che hanno preso avvio da alcune segnalazioni per operazioni sospette che evidenziavano movimenti ...

