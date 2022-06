Ramaccioni | “Zaniolo sulla carta è da Milan Sul lavoro di Pioli…”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Silvano, storico dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web. Ecco le sue parole.– “è da, per quel che ha fatto vedere fino ad oggi. Aspettiamo: pare che possa essere confermato Maldini e questa è una buona notizia, ha fatto molto bene. E anche Massara ha lavorato in modo egregio in questi anni ed è arrivato in un club dove può mettere a frutto l’esperienza che ha assimilato fin da quando faceva l’assistente a Palermo”. Cosa manca per essere competitivi in Champions – “Due, tre top players, non mi chieda i nomi però in Champions senza questi giocatori non sei competitivo. Top players con gran capacità e grande esperienza del torneo. Purtroppo con i giovani la Champions si può giocare ma non a ...