Radio Italia, caos Marracash: ecco perché è stato l'unico cantante a non esibirsi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Qualche giorno fa è andato in scena il concerto di Radio Italia per festeggiare i 40 anni dalla fondazione. E' stato un evento ricco di artisti amatissimi dagli Italiani che ha riunito la grande musica a Milano. Tra i cantanti in scaletta era previsto anche Marracash, il quale aveva eseguito le prove nel pomeriggio prima dello show come da tradizione. Tuttavia, il rapper non si è più esibito. Dopo giorni di ricerca sul perché non l'avesse fatto, è spuntato fuori il motivo tutt'altro che piacevole per lui. Radio Italia: caos sull'esibizione di Marracash Erano in tanti ad attenderlo a Milano in occasione del concerto di Radio Italia, ma Marracash non si è fatto vivo per ...

