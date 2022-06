“Racconti per ricominciare”, torna al Mulino Pacifico il progetto di Vesuvioteatro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Il 3, 4 e 5 giugno torna al Mulino Pacifico, per il secondo week end consecutivo, “Racconti per ricominciare”, il green festival diffuso, giunto alla sua terza edizione, ideato e organizzato da Vesuvioteatro con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, ambientato negli spazi all’aperto di magnifici siti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Un’esperienza teatrale immersiva ed ecosostenibile che utilizza esclusivamente le scenografie naturali e architettoniche dei luoghi e che, con la luce naturale e le voci non amplificate, bandisce qualsiasi forma di consumo energetico nei vari percorsi messi in scena prima del tramonto. Storie di uomini e dei, frammenti di un passato prossimo o remoto, invenzioni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Il 3, 4 e 5 giugnoal, per il secondo week end consecutivo, “per”, il green festival diffuso, giunto alla sua terza edizione, ideato e organizzato dacon il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, ambientato negli spazi all’aperto di magnifici siti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Un’esperienza teatrale immersiva ed ecosostenibile che utilizza esclusivamente le scenografie naturali e architettoniche dei luoghi e che, con la luce naturale e le voci non amplificate, bandisce qualsiasi forma di consumo energetico nei vari percorsi messi in scena prima del tramonto. Storie di uomini e dei, frammenti di un passato prossimo o remoto, invenzioni ...

