Quindici italiani al via del Rally Italia Sardegna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Saranno Quindici (su sessanta) gli equipaggi Italiani al via del Rally Italia Sardegna, un numero sicuramente non elevato se paragonato al Portogallo dove i locali erano ben 26 (però su 90) e al Montecarlo dove gli equipaggi transalpini erano 35 (su 74). Diversi i fattori che hanno inciso su questo dato, in primo luogo sicuramente Source Leggi su rallyeslalom (Di mercoledì 1 giugno 2022) Saranno(su sessanta) gli equipaggial via del, un numero sicuramente non elevato se paragonato al Portogallo dove i locali erano ben 26 (però su 90) e al Montecarlo dove gli equipaggi transalpini erano 35 (su 74). Diversi i fattori che hanno inciso su questo dato, in primo luogo sicuramente Source

Advertising

Sean91782677 : @lauraboldrini Boldrini, ritengo giusta la sua battaglia a parole nei confronti del governo egiziano per liberare Z… - PabloAl13969317 : RT @RaiSport: #Giro ?? Tanti tentativi d'attacco fin dall'avvio dell'ultima tappa di montagna del #GirodItalia 2022. Quindici uomini hanno 5… - RaiSport : #Giro ?? Tanti tentativi d'attacco fin dall'avvio dell'ultima tappa di montagna del #GirodItalia 2022. Quindici uomi… - Bertolca10 : Quindici in fuga mentre si va verso passo San Pellegrino. Anche 6 italiani, tra cui Vendrame e Ciccone. Tra tutti,… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Da Gianni Berengo Gardin a Pino Settanni, il Museo di Roma in Trastevere allinea opere di grandi fotografi italiani per r… -