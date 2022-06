Questa nave italiana da adesso è nostra | i russi ci sfidano | cosa sta succedendo nel porto conquistato

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ihanno messo le mani su una. Sui tratta della Tzarevna, un cargo di Augusto Cosulich che appartiene alla genovese Vulcania Srl, società del gruppo Cosulich. Lain questo momento si trova neldi Mariupol, dove è all'ancora dal 24 di febbraio. L'annuncio dei filoche controlla ildi fatto ha cambiato radicalmente i piani del natante. Infatti la Repubblica Popolare di Donetsk ha annunciato che diverse navi che si trovano nelpasseranno sotto il controllo russo per creare una nuova flotta commerciale. Augusto Cosulich, proprietario della, ha raccontato a La Stampa come stanno le cose: a quanto apre a bordo ci sono circa 15 tonnellate di semilavorati che dovrebbero essere destinati ...

GENOVA-C'è una novità dell'ultimo ora nell'intricata vicenda internazionale che sto riguardando la nave di proprietà del gruppo Cosulich di Genova, carica di bramme, ferma nel porto di Mariupol dall'i ...Guerra in Ucraina: i filorussi di Donetsk vogliono la Tzaverna del gruppo genovese Cosulich. La nave cargo è bloccata al porto di Mariupol dal 24 febbraio.