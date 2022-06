Quella del grano è la sfida da vincere per non lasciare l'Africa a Cina e Russia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mercato europeo è uno dei più grandi al mondo ma è privo di quelle risorse di cui l’Africa abbonda. A quest’ultima invece mancano gli strumenti per sfruttarle al meglio, ma potrebbe riceverli dal vecchio continente. Prima però bisogna uscire dalla crisi alimentare in corso Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il mercato europeo è uno dei più grandi al mondo ma è privo di quelle risorse di cui l’abbonda. A quest’ultima invece mancano gli strumenti per sfruttarle al meglio, ma potrebbe riceverli dal vecchio continente. Prima però bisogna uscire dalla crisi alimentare in corso

