Quanti sanno cosa si vota al referendum del 12 giugno? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Difficile poter dire che la storia politica di Roberto Calderoli possa rimandare alla mente direttamente concetti quali il buon senso, essendo il vicepresidente del Senato notoriamente (e più o meno consapevolmente) provocatorio e con l’attitudine a finire in polemiche più o meno aspre (più più che meno). Ciò nonostante, l’esponente leghista non sembra così fuori contesto quando sostiene che l’AGCOM sul referendum abbia recitato la parte della bella addormentata. La replica di Calderoli (“ l’AGCOM mi sembra la bella addormentata nel bosco, perché tra dieci giorni si vota e se aspettava ancora un po’… per cui al posto che mandare un richiamo ci vorrebbe qualcosa di molto più forte”) segue infatti il richiamo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha mosso alla RAI e agli altri operatori radiotelevisivi. Secondo l’AGCOM: ... Leggi su fmag (Di mercoledì 1 giugno 2022) Difficile poter dire che la storia politica di Roberto Calderoli possa rimandare alla mente direttamente concetti quali il buon senso, essendo il vicepresidente del Senato notoriamente (e più o meno consapevolmente) provocatorio e con l’attitudine a finire in polemiche più o meno aspre (più più che meno). Ciò nonostante, l’esponente leghista non sembra così fuori contesto quando sostiene che l’AGCOM sulabbia recitato la parte della bella addormentata. La replica di Calderoli (“ l’AGCOM mi sembra la bella addormentata nel bosco, perché tra dieci giorni sie se aspettava ancora un po’… per cui al posto che mandare un richiamo ci vorrebbe qualdi molto più forte”) segue infatti il richiamo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha mosso alla RAI e agli altri operatori radiotelevisivi. Secondo l’AGCOM: ...

Advertising

terenim : Chissà quanti sanno cos'è la Iacuzia o la confondono con una vasca da bagno? - Peppe3112_ : @_BeatriceSarti @RadioRossonera Incontro appena iniziato tra Tom e Gerry…ehm volevo dire tra Gerry e Paolo Inutile… - PicodaMirandola : @Tiropraticocom Perché no. Mi chiedo quanti sanno che è stata chiesta una commissione d'inchiesta sulla gestione pa… - MikrokosmosTMT : Assurdo come io debba diventare scema a cercare carte per la dichiarazione quando sanno anche quanti starnuti faccio al giorno..... - kasparovskarpov : Quanti delusi (giornalisti,opinionisti,politici) del fatto che gli Usa non forniranno missili a medio raggio all'Uc… -