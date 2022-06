Qatar 2022, l’Ucraina batte la Scozia e sogna il Mondiale. Il boato dello stadio Glasgow durante l’inno ucraino – Il video (Di mercoledì 1 giugno 2022) All’Hampden Park-di Glasgow l’Ucraina ha battuto la Scozia 3-1 durante la semifinale del play-off per accedere alla finale di domenica prossima contro il Galles, e guadagnarsi così un posto per i Mondiali di calcio in Qatar. I giocatori ucraini sono scesi in campo avvolti dalla bandiera nazionale giallo-blu, accolti calorosamente anche dagli applausi dei tifosi scozzesi. E tutti i tifosi presenti nello stadio sono esplosi in un boato quando è partito l’inno nazionale ucraino. Il match si sarebbe dovuto svolgere a fine marzo, ma l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha portato al rinvio della partita. Prima del match, Andriy Shevchenko ha dichiarato: «La motivazione che hanno i giocatori è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) All’Hampden Park-diha battuto la3-1la semifinale del play-off per accedere alla finale di domenica prossima contro il Galles, e guadagnarsi così un posto per i Mondiali di calcio in. I giocatori ucraini sono scesi in campo avvolti dalla bandiera nazionale giallo-blu, accolti calorosamente anche dagli applausi dei tifosi scozzesi. E tutti i tifosi presenti nellosono esplosi in unquando è partitonazionale. Il match si sarebbe dovuto svolgere a fine marzo, ma l’invasione delda parte della Russia ha portato al rinvio della partita. Prima del match, Andriy Shevchenko ha dichiarato: «La motivazione che hanno i giocatori è ...

