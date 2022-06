Proroga supplenze ATA oltre il 30 giugno | al momento non riguarda i contratti Covid

Advertising

Orizzonte Scuola

Proroghe" e Regolamento per leATA 430/2000, art. 6 comma 4.contratto ATA " Riferimenti normativi Nota ministeriale numero 8556/2009 ad avere in oggetto: " Contratti per...momentaneamente sono in sostituzione maternità attendo. Nel frattempo però continuo a rivedere mail perbrevi in qualità di personale ata terza fascia nelle scuole.. la mia domanda ... Proroga contratti ATA, attesa la circolare per garantire i servizi dopo il termine delle lezioni Una recente sentenza Corte d'Appello di Roma ha stabilito che se la supplente va in maternità , il contratto continua.Supplenze da graduatorie di istituto (GI), sanzioni per rinuncia, proroga o conferma supplenza ovvero per abbandono del .... In un precedente articolo abbiamo parlato delle sanzioni per rinuncia, manc ...