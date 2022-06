Professioni sociosanitarie per la prima volta alla parata del 2 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Le . Per la prima volta nella storia della Repubblica, dunque, accanto alle forze armate, che rappresentano la difesa dell'Italia e la tutela della sicurezza nazionale, alla parata del 2 giugno parteciperà un'altra forza, che rappresenta ormai in modo evidente la tutela della salute, della qualità della vita, e la difesa della nostra nazione da nemici subdoli come i virus, ma anche dalle patologie che provocano ogni anno oltre 600mila decessi: le Professioni sociosanitarie, con in testa il ministero della Salute. Lo scrivono i rappresentanti delle oltre 30 Professioni sociosanitarie in una nota pubblicata sul sito della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Le . Per lanella storia della Repubblica, dunque, accanto alle forze armate, che rappresentano la difesa dell'Italia e la tutela della sicurezza nazionale,del 2parteciperà un'altra forza, che rappresenta ormai in modo evidente la tutela della salute, della qualità della vita, e la difesa della nostra nazione da nemici subdoli come i virus, ma anche dalle patologie che provocano ogni anno oltre 600mila decessi: le, con in testa il ministero della Salute. Lo scrivono i rappresentanti delle oltre 30in una nota pubblicata sul sito della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli ...

