Processo Depp-Heard, slitta ancora il verdetto della giuria: grande attesa per la sentenza. Kate Moss avvistata al concerto dell’attore a Londra (Di mercoledì 1 giugno 2022) Fumata nera per il verdetto del Processo Johnny Depp contro Amber Heard. Bisognerà aspettare ancora una giornata per sapere se il protagonista de I Pirati dei Caraibi la spunterà nella sua richiesta di diffamazione da 50milioni di dollari nei confronti della sua ex moglie, autrice di un articolo pubblicato dal Washington Post nel 2018 dove si definiva vittima di violenza domestica senza mai citare l’ex marito. I sette giurati si sono riuniti per arrivare ad una decisione finale ma dopo diverse ore hanno chiesto di poter rientrare ufficialmente in aula per poter porre una domanda al giudice del Processo, Penney Azcarate. I giurati hanno chiesto delucidazioni in merito al fatto se dovessero considerare diffamatorio il titolo dell’articolo o se questo andasse collegato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Fumata nera per ildelJohnnycontro Amber. Bisognerà aspettareuna giornata per sapere se il protagonista de I Pirati dei Caraibi la spunterà nella sua richiesta di diffamazione da 50milioni di dollari nei confrontisua ex moglie, autrice di un articolo pubblicato dal Washington Post nel 2018 dove si definiva vittima di violenza domestica senza mai citare l’ex marito. I sette giurati si sono riuniti per arrivare ad una decisione finale ma dopo diverse ore hanno chiesto di poter rientrare ufficialmente in aula per poter porre una domanda al giudice del, Penney Azcarate. I giurati hanno chiesto delucidazioni in merito al fatto se dovessero considerare diffamatorio il titolo dell’articolo o se questo andasse collegato al ...

Advertising

FQMagazineit : Processo Depp-Heard, slitta ancora il verdetto della giuria: grande attesa per la sentenza. Kate Moss avvistata al… - infoitcultura : Pausa al processo Amber Heard: Depp a sorpresa sul palco del concerto di Jeff Beck - superbeasto1 : RT @comingsoonit: #JohnnyDepp, in attesa del verdetto per il processo contro la ex #AmberHeard, si prepara a sbarcare in #Italia. Ecco qua… - comingsoonit : #JohnnyDepp, in attesa del verdetto per il processo contro la ex #AmberHeard, si prepara a sbarcare in #Italia. Ec… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Processo Depp vs Heard, la giuria non raggiunge un verdetto. Tornerà a riunirsi mercoledì -