Privacy di Netflix è la nuova serie di Itziar Ituño, la Lisbona de La Casa di Carta, su un caso di revenge porn (trailer)

Privacy di Netflix è il nuovo political drama spagnolo che la piattaforma sta per lanciare in tutto il mondo. A guidare un cast tutto al femminile nei ruoli principali, per raccontare una storia di violenza di genere e le sue conseguenze pubbliche, c'è un volto che gli abbonati allo streamer conoscono bene, quello dell'attrice Itziar Ituño de La Casa di Carta. Privacy di Netflix è la storia di una candidata alla carica di sindaco della propria città, che viene messa in difficoltà dalla pubblicazione di un video intimo, in cui è ritratta durante un rapporto sessuale. Un caso di revenge porn che rischia di distruggere la sua promettente carriera e che non è un fatto isolato: la sua storia, infatti, ...

