Ponte Genova | Toti | ' parole Conte non gli fanno onore in vigilia 2 giugno'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "La storia del Ponte di Genova affonda le sue radici in una delle più immani tragedie della storia nazionale. Anche per questo rappresenta una delle migliori esperienze della sinergia tra le istituzioni, al netto dei colori politici. Nessuno ha l'esclusiva di questa vicenda ma nessuno può togliere a Genova e al suo primo cittadino l'onere e l'onore di esserne stati protagonisti, come ci ha riconosciuto tutto il mondo. Spiace che sia proprio Giuseppe Conte a usare Ponte San Giorgio come tema di campagna elettorale, lui che ha rappresentato una delle massime istituzioni e che sa meglio di tutti quanto sia stata fondamentale la sinergia tra Governo, Regione, Comune e strutture commissariali. Rinnegare il merito di Marco Bucci e intestarsi la costruzione del ...

