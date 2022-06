Pomezia | conto alla rovescia per il nuovo canile sanitario | si cerca un medico veterinario

(Di mercoledì 1 giugno 2022) È da poco arrivata la notizia che conferma l’apertura di uncomunale ain Via Vaccareccia. Affinché si proceda a passo svelto con l’apertura, il comune ha già pubblicato un avviso per la selezione di unche si occupi della Direzione Sanitaria. Aperte le selezioni per undirezione delLa bellissima iniziativa del Comune dista per avere inizio. Il Comune ha già avviato la selezione di unper l’incarico di Direzione deldella città: il ruolo sarà indispensabile per l’avvio dell’attività del Parco, dopo i lavori di riqualificazione ...

L'area era stata sigillata lo scorso 11 marzo, ma la società Ecoambiente ha presentato un'istanza che ha portato al provvedimento ...