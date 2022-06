Polonia-Galles stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Polonia-Galles, sfida valida per la prima giornata del gruppo 4 della Lega A della Nations League 2022/2023. Comincia quindi la rincorsa al titolo, con la Polonia che nella scorsa edizione era arrivata terza, mentre il Galles ha ottenuto la promozione dalla Lega B grazie al primo posto nel proprio gruppo davanti alla Finlandia. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18:00 di mercoledì 1 giugno, con la partita che sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per la prima giornata del gruppo 4 della Lega A della. Comincia quindi la rincorsa al titolo, con lache nella scorsa edizione era arrivata terza, mentre ilha ottenuto la promozione dalla Lega B grazie al primo posto nel proprio gruppo davanti alla Finlandia. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18:00 di mercoledì 1 giugno, con la partita che sarà visibile insu Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203), oltre che insu Sky Go e Now Tv. RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace.

