Advertising

Il Tempo

...di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli attori coinvolti nelle azioni previste dal. "... essendo stato nuovamente istituito nel 2021 con decreto della sottosegretaria Sandra. E allo ...La responsabile nazionale della sanità per il Pd Sandra: "I 625 milioni del Pon si aggiungono alle risorse delche dovranno servire per combattere la povertà sanità e eliminare le ... Pnrr: Zampa (Pd), 'ottima notizia ok a 8 mld, costruire la sanità del futuro' Roma, 1 giu. "E' un'ottima notizia quella del via libera ai contratti di sviluppo dei progetti contenuti nella Missione Salute del Pnrr, che distribuiranno 8 miliardi alle Regioni e alle province ...“E’ un’ottima notizia quella del via libera ai contratti di sviluppo dei progetti contenuti nella Missione Salute del Pnrr, che distribuiranno 8 miliardi alle ...