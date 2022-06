Pnrr, Mattarella “Ora riforme per non dissipare risorse” (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, mentre il Continente europeo è colpito dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, la comunità nazionale, nella Festa della Repubblica, si raccoglie con orgoglio e convinta adesione intorno agli ideali che ne fondano l'identità e che costituiscono l'impegnativo orizzonte di quanti esercitano funzioni pubbliche”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, in un messaggio inviato ai Prefetti d'Italia, affinchè se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale.“Nei diversi contesti territoriali, nelle articolazioni della Repubblica, di fronte a sfide inedite e complesse, come quella dell'emergenza sanitaria e delle ripercussioni economiche e sociali delle crisi internazionali -aggiunge – gli amministratori locali e i pubblici funzionari sono chiamati a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, mentre il Continente europeo è colpito dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, la comunità nazionale, nella Festa della Repubblica, si raccoglie con orgoglio e convinta adesione intorno agli ideali che ne fondano l'identità e che costituiscono l'impegnativo orizzonte di quanti esercitano funzioni pubbliche”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Festa della Repubblica, in un messaggio inviato ai Prefetti d'Italia, affinchè se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale.“Nei diversi contesti territoriali, nelle articolazioni della Repubblica, di fronte a sfide inedite e complesse, come quella dell'emergenza sanitaria e delle ripercussioni economiche e sociali delle crisi internazionali -aggiunge – gli amministratori locali e i pubblici funzionari sono chiamati a ...

