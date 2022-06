Pnrr, Lamorgese firma con Bonomi protocollo legalità: "Schermare soldi dalle mafie" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi hanno sottoscritto un protocollo di legalità al Viminale per rafforzare l'impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell'economia e tutelare più efficacemente il sistema d'impresa. La ministra ha sottolineato la necessità di l''lavorare insieme cercando di operare secondo i principi di legalità'' cosa che ''incide sullo sviluppo del nostro Paese''. ''Oggi servono ancora di più i principi dell'antimafia - ha spiegato - La mafia si sconfigge andando a verificare il percorso del denaro e il nostro obiettivo è che il denaro venga schermato dalle organizzazioni criminali e mafiose''. ''Il fatto di voler firmare un protocollo antimafia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - La ministra dell'Interno Lucianae il presidente di Confindustria Carlohanno sottoscritto undial Viminale per rafforzare l'impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell'economia e tutelare più efficacemente il sistema d'impresa. La ministra ha sottolineato la necessità di l''lavorare insieme cercando di operare secondo i principi di'' cosa che ''incide sullo sviluppo del nostro Paese''. ''Oggi servono ancora di più i principi dell'antimafia - ha spiegato - La mafia si sconfigge andando a verificare il percorso del denaro e il nostro obiettivo è che il denaro venga schermatoorganizzazioni criminali e mafiose''. ''Il fatto di volerre unantimafia ...

