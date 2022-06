Pinocchio | il primo trailer del film Disney con Tom Hanks

Advertising

zazoomblog : Il primo trailer del nuovo Pinocchio Disney con Tom Hanks mostra tutti tranne il burattino - #primo #trailer… - VelvetMagIta : Pinocchio, il burattino prende vita nel primo teaser trailer di Disney+ #VelvetMag #Velvet -

...originaria Compagnia Franco Scaldati (anche Gionfrida non è alincontro con il poeta, chiamata l'anno scorso dall'allora direttrice dello Stabile di Catania Laura Sicignano per un...Un dibattito che si sta allargando, considerando un altro dettaglio: martedì la Disney ha rilasciato ilteaser trailer del live - action di "" e non sono mancate le discussioni sulla ...Il primo trailer del live-action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis, disponibile su Disney+ dall'8 settembre ...In uscita l'8 settembre sulla piattaforma Disney+, Pinocchio è diretto da Robert Zemeckis e ha Tom Hanks nel ruolo di Geppetto ...