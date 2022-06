Piero Pelù cade durante un concerto: “Il segno del rock’n’roll” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se l’è cavata con una proclusione erniaria che lo costringerà a qualche giorno di riposo: Piero Pelù, ospite qualche sera fa al concerto in Piazza Duomo organizzato da Radio Italia, ha messo troppa foga nella sua esibizione ed è caduto rovinosamente, sbattendo la testa all’indietro. Il rocker di Gigante, però, che ha imparato sin da bambino a gestire gli imprevisti, si è subito rialzato e, portata a termine un’ospitata comunque infuocata, è stato subito trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ore dopo Pelù è riapparso sui social, tranquillizzando i numerosi followers in apprensione per il suo stato di salute: “E’ il segno del rock’n’roll”, ha scherzato riferendosi alla caduta e corredando il post di un video relativo all’incidente (che in brevissimo tempo è ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se l’è cavata con una proclusione erniaria che lo costringerà a qualche giorno di riposo:, ospite qualche sera fa alin Piazza Duomo organizzato da Radio Italia, ha messo troppa foga nella sua esibizione ed è caduto rovinosamente, sbattendo la testa all’indietro. Il rocker di Gigante, però, che ha imparato sin da bambino a gestire gli imprevisti, si è subito rialzato e, portata a termine un’ospitata comunque infuocata, è stato subito trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ore dopoè riapparso sui social, tranquillizzando i numerosi followers in apprensione per il suo stato di salute: “E’ ildel”, ha scherzato riferendosi alla caduta e corredando il post di un video relativo all’incidente (che in brevissimo tempo è ...

