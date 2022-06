Perché la mancanza di competizione fa male alla politica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mario Draghi ha voluto dire a chiare lettere di aver fatto meglio di Gentiloni e di Conte. Per uno abituato alla competizione internazionale ci si poteva aspettare un confronto più audace. In qualche modo ha dovuto ammettere che anche il Governo Renzi ha fatto meglio del suo, almeno in relazione alla pressione fiscale. Il premier ha voluto esibire i muscoli al Congresso della Cisl, con una promessa che si è rivelata assai modesta: “Prevediamo che la pressione fiscale quest’anno cali di 0,4 punti percentuali rispetto all’anno scorso, ed è la riduzione più consistente degli ultimi sei anni”. Quindi dal 2016 in poi nessuno meglio di lui. Senza offesa per Gentiloni e Giuseppi forse è un po’ poco. Ma forse l’assise cislina non era il luogo migliore per esibirsi. Anche se, iniziando il suo discorso, Draghi ci ha tenuto a dire: “Condivido ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mario Draghi ha voluto dire a chiare lettere di aver fatto meglio di Gentiloni e di Conte. Per uno abituatointernazionale ci si poteva aspettare un confronto più audace. In qualche modo ha dovuto ammettere che anche il Governo Renzi ha fatto meglio del suo, almeno in relazionepressione fiscale. Il premier ha voluto esibire i muscoli al Congresso della Cisl, con una promessa che si è rivelata assai modesta: “Prevediamo che la pressione fiscale quest’anno cali di 0,4 punti percentuali rispetto all’anno scorso, ed è la riduzione più consistente degli ultimi sei anni”. Quindi dal 2016 in poi nessuno meglio di lui. Senza offesa per Gentiloni e Giuseppi forse è un po’ poco. Ma forse l’assise cislina non era il luogo migliore per esibirsi. Anche se, iniziando il suo discorso, Draghi ci ha tenuto a dire: “Condivido ...

