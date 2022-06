Perché gli italiani hanno ricominciato a fumare (Di mercoledì 1 giugno 2022) In Italia è notevolmente aumentato il numero dei fumatori: l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha stilato un rapporto, come riporta la stampa, che rivela come nel nostro Paese ci siano circa 800mila fumatori in più rispetto al 2019. Il consumo di tabacco è di fatto triplicato. “É il primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi“, ha detto alla stampa Roberta Pacifici, responsabile del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS, riguardo al rapporto dell’ISS, stilato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che cade il 30 maggio, promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità). Parlando di dati, in particolare il rapporto rivela che quasi un italiano su quattro (il 24,2% della popolazione) è un fumatore: una percentuale così alta non era stata più registrata dal 2006. I fumatori erano il 22% nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica, e ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 giugno 2022) In Italia è notevolmente aumentato il numero dei fumatori: l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha stilato un rapporto, come riporta la stampa, che rivela come nel nostro Paese ci siano circa 800mila fumatori in più rispetto al 2019. Il consumo di tabacco è di fatto triplicato. “É il primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi“, ha detto alla stampa Roberta Pacifici, responsabile del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS, riguardo al rapporto dell’ISS, stilato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che cade il 30 maggio, promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità). Parlando di dati, in particolare il rapporto rivela che quasi un italiano su quattro (il 24,2% della popolazione) è un fumatore: una percentuale così alta non era stata più registrata dal 2006. I fumatori erano il 22% nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica, e ...

