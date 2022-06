Pellegrinaggio a Forlì da tutta Italia per la Madonna sfregiata dall’Isis | “Ha raccolto le grida dei cristiani”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ladi Batnaya proveniente da Mosul e che fu profanatasarà per due settimane nelle parrocchie di. Ieri sera, proprio mentre il Papa nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma pregava per la pace in Ucraina e nel resto del mondo, la statua delladi Batnaya, in processione, faceva ingresso nella Chiesa Regina Pacis dicon le immagini del Pontefice in preghiera per la pace. “Da ieri pomeriggio – racconta all’Adnkronos il parroco don Roberto Rossi è unininterrotto di fedeli che vengono in preghiera e anche a vedere la mostra sulla persecuzione contri idella piana di Ninive”. Il parroco die ladistrutta dai terroristi dell’Isis Il parroco racconta di essere ...