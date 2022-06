Pedopornografia | condannato l' ex direttore della Caritas di Benevento

Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Pedopornografia, condannato l’ex direttore Caritas di #Benevento - mariuccia12345 : RT @SkyTG24: Pedopornografia, condannato l’ex direttore Caritas di #Benevento - SkyTG24 : Pedopornografia, condannato l’ex direttore Caritas di #Benevento - vnewsita : Condannato don #NicolaDeBlasio, ex direttore della #Caritas di #Benevento - biancacle : RT @mattinodinapoli: Pedopornografia: condannato don Nicola De Blasio, ex direttore Caritas Benevento -

L'ex direttore della Caritas diocesana di Benevento Don Nicola De Blasio è stato, con rito abbreviato, a tre anni e sei mesi di reclusione per detenzione e scambio di ...... e' stato- con rito abbreviato - a tre anni e sei mesi di reclusione perche' accusato ...dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta della procura di Torino su un giro dion ...L'ex parroco della Chiesa di San Modesto, 56 anni, si era dimesso da tutti i suoi incarichi tre giorni dopo il suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Torino su un giro di pedopornografia ...