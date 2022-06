(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Pier Luigie Matteoalin foto, però. Sono state appese nei corridoi del palazzo che ospita la sede nazionale del Pd, le foto di tutti gli ex-segretari. A partire da Walter Veltroni immortalato con Romano Prodi e poi tutti gli altri da Dario Franceschini in poi,compresi. C'èGugliemo Epifani, segretario 'traghettore' per sette mesi nel 2013, scomparso lo scorso anno.

Advertising

TV7Benevento : **Pd: Bersani e Renzi tornano al Nazareno, anche se solo in fotografia** - - Rosy87234986 : @matteorenzi Elettrice PD da sempre,esasperata dalle fumose e inutili metafore di Bersani,avevo votato Renzi,a Pote… - FrancoZerlenga : E’ uno effetto di ogni infatuazione politica del PD con M5S che iniziò’ con D’Alema Bersani Zingaretti e continua c… - redroby5 : @ottobrerosa Ma le persone, anche del suo partito, hanno idee simili al pd . Non hanno il carisma di Bersani , l’un… - waltergalleni5 : @federico_zan @DSantanche @GiorgiaMeloni Qualcuno a sinistra c'è,ma nn è dentro il PD (Bersani) -

Liberoquotidiano.it

L'intesa conConte ora ci ripensa Quando Giuseppe Conte si recò al congresso di Articolo 1, ... Conte per ora si appoggia alC'è un vero abisso con Letta sul piano internazionale Enrico Letta ......volantino che annuncia le Feste dell'Unità dell'appennino bolognese il simbolo della sinistra di Roberto Speranza e Pierluigista accanto a quello dei dem. E la festa non è più quella del... **Pd: Bersani e Renzi tornano al Nazareno, anche se solo in fotografia** Se ne parla ancora sottovoce, ma ci si pensa parecchio, soprattutto nell’Emilia-Romagna di Bersani e di Vasco Errani. Forse per questo i segnali di una prossima riconciliazione si fanno proprio qui pi ...Ad un anno dalle politiche si fa strada l'ipotesi di creare un nuovo contenitore politico per guadagnare voti, facendo rientrare anche Bersani e Speranza ...