Paziente psichiatrico morto per malasanità, la denuncia dei familiari (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarebbe morto a causa di una massiccia dose di tranquillante, in quella che secondo i familiari è stata una vicenda di malasanità. Antonio, di Melito (Napoli) era in cura presso un centro di salute mentale per schizofrenia paranoide, dopo aver fatto uso di eroina per più di 20 anni: la figlia, Giuseppina, si è rivolta al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, per rendere noto l'accaduto. Il decesso è avvenuto nell'ospedale di Frattamaggiore, dove il Paziente era stato condotto per un trattamento sanitario obbligatorio. Antonio infatti aveva smesso di assumere farmaci da almeno otto mesi. I familiari avevano deciso di condurlo in una struttura privata,.ma all'arrivo dell'ambulanza lui si è agitato rifiutandosi di seguire gli infermieri.

