Pattinaggio di figura | ecco il calendario degli eventi della stagione 2022 23

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La Federazione internazionale didi, ha pubblicato ildelle manifestazioni per la/23. In primo luogo il circuito di ISU Junior Grand Prix, sarà suddiviso in settein giro per le nazioni. La prima tappa sarà in Francia, a Courchevel, dal 24 al 27 agosto, per poi chiudere in Italia tra il 12 e il 15 ottobre a con la tappa di Egna- Neumarkt. Le finali, sia Junior che Senior, invece si disputeranno a Torino, dall’8 all’11 dicembre. Ricco poi anche il programma dell’ISU Gran Prix, tra USa, Canada e Francia insieme ad altri due paesi per le tappe da definire. Infine molto importanti sono anche i dieci appuntamenti di Challenger Series, con l’Italia presente grazie al Lombardia Trophy tra il 17 e 18 settembre. Il culmine ...

oggieridomani : I campionati russi di pattinaggio di figura nel 2022 si terranno a Krasnoyarsk. -

Ildista per vivere una fase fondamentale in vista del futuro. Tra cinque giorni infatti comincerà a Phuket (Thailandia) l'attesissimo congresso dell'International Skating Union, dove ...Nata a Barcellona, è un'artista a tutto tondo: ha studiato recitazione, canto, danza e... All'inizio non sapevo quali sarebbero state le sue sorti e ho costruito la suagiorno dopo ... Pattinaggio di figura: Grassl e Rizzo orgoglio italiano! Show in Giappone per gli azzurri Il pattinaggio di figura sta per vivere una fase fondamentale in vista del futuro. Tra cinque giorni infatti comincerà a Phuket (Thailandia) l’attesissimo congresso dell’International Skating Union, ...Un grande riconoscimento per Daniel Grassl e Matteo Rizzo. I due atleti, stelle della Nazionale di pattinaggio di figura, faranno infatti parte del cast di The Ice, uno show itinerante che sarà allest ...