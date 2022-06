Pattinaggio artistico: pubblicato il calendario completo della stagione 2022-2023 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Pattinaggio di figura sta per vivere una fase fondamentale in vista del futuro. Tra cinque giorni infatti comincerà a Phuket (Thailandia) l’attesissimo congresso dell’International Skating Union, dove verranno prese diverse decisioni volte, almeno negli intenti, a migliorare la disciplina. Nella giornata odierna la stessa ISU però ha pubblicato un documento importante, ovvero il calendario ufficiale della stagione 2022-2023. Il primissimo evento pianificato si svolgerà dal 27 al 29 luglio, date del Lake Placid Ice Dance International. L’ultimo invece sarà l’Hollins Trophy International, in programma dal 9 al 12 giugno a Sydeny. Per ciò che concerne le gare di prima fascia, la prima competizione che andrà in scena sarà il circuito ISU Junior Grand Prix, diviso in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ildi figura sta per vivere una fase fondamentale in vista del futuro. Tra cinque giorni infatti comincerà a Phuket (Thailandia) l’attesissimo congresso dell’International Skating Union, dove verranno prese diverse decisioni volte, almeno negli intenti, a migliorare la disciplina. Nella giornata odierna la stessa ISU però haun documento importante, ovvero ilufficiale. Il primissimo evento pianificato si svolgerà dal 27 al 29 luglio, date del Lake Placid Ice Dance International. L’ultimo invece sarà l’Hollins Trophy International, in programma dal 9 al 12 giugno a Sydeny. Per ciò che concerne le gare di prima fascia, la prima competizione che andrà in scena sarà il circuito ISU Junior Grand Prix, diviso in ...

