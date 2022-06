Parma: Gdf sequestra oltre 5mila articoli per bambini senza marchio Ce (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell'ambito del dispositivo permanente di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale, hanno eseguito un intervento nel settore della sicurezza prodotti, sottoponendo a sequestro oltre 5mila beni non conformi, costituiti da prodotti ludici per bambini, privi della marcatura Ce. Nel corso delle attività ispettive in tre esercizi commerciali nel comune di Parma e della provincia, infatti, le fiamme gialle hanno rinvenuto numerose confezioni contenenti palloncini in lattice sulle quali non era riportato il marchio Ce, pronte per la vendita, in violazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. I militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo i prodotti, in quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di, nell'ambito del dispositivo permanente di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale, hanno eseguito un intervento nel settore della sicurezza prodotti, sottoponendo a sequestrobeni non conformi, costituiti da prodotti ludici per, privi della marcatura Ce. Nel corso delle attività ispettive in tre esercizi commerciali nel comune die della provincia, infatti, le fiamme gialle hanno rinvenuto numerose confezioni contenenti palloncini in lattice sulle quali non era riportato ilCe, pronte per la vendita, in violazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. I militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo i prodotti, in quanto ...

Advertising

TV7Benevento : Parma: Gdf sequestra oltre 5mila articoli per bambini senza marchio Ce - - Ansa_ER : Sequestrati da Gdf Parma oltre 5.000 giochi privi di marcatura. Rinvenuti in tre negozi nel capoluogo e in provinci… - Claudio29032 : RT @GDF: #GDF #Parma ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 42 milioni di euro nel settore della logistica. #NoiconVoi https://t.c… - CianGaia : RT @GDF: #GDF #Parma ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 42 milioni di euro nel settore della logistica. #NoiconVoi https://t.c… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF #Parma ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 42 milioni di euro nel settore della logistica. #NoiconVoi https://t.c… -