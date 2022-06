Parla il consulente della Lega | Capuano | ' Razov ha incontrato Salvini E lo ha invitato a '

Advertising

rizzia0 : @tcarapezza @teo_acm ad ora si parla solo del consulente di red bird schneir,però se sono tanti di elliott concordo - Diaboli19956086 : @Unomattina @RaiUno Ma a quale titolo parla la vostra “ospite” Ferrario?? Competenza?? Consulente?? Chi e cosa rappresenta?? Bla bla bla bla - ValentinaBarile : RT @RadioBullets: Di quanta creatività sono capaci donne e uomini per riprendere un percorso interrotto. Valentina Barile ne parla con Cris… - LavegasP : RT @BlobRai3: ' PAX SIBERIANA '. ('Niente di nuovo sul fronte occidentale'). Matteo Salvini congela il viaggio a Mosca, parla il super cons… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: ' PAX SIBERIANA '. ('Niente di nuovo sul fronte occidentale'). Matteo Salvini congela il viaggio a Mosca, parla il super cons… -

Antonio Capuano,del segretario leghista, questa voltain un'intervista al Corriere della Sera . 'I russi hanno capito che Salvini voleva spendersi davvero. E lo hanno invitato a ...Antonio Capuano,del segretario leghista, questa voltain un'intervista al Corriere della Sera : 'La svolta avviene il 19 maggio l'intervento di Matteo Salvini in Senato è apprezzato dai russi che ...“I russi hanno capito che Salvini voleva spendersi davvero. E lo hanno invitato a fare altri passi”. Secondo Capuano, l’interlocutore era “l’ambasciatore” russo in Italia, Sergey Razov. “Il segretario ...In Italia è impossibile per ora stabilire una correlazione tra smart working e aumento dell’occupazione femminile. L’unica certezza è che la maggioranza delle donne vede nel lavoro agile una soluzione ...