Parigi, è il giorno della Trevisan. Sfida la Gauff alle 16.30. Alle 15 la Swiatek (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una ventata d'aria fresca per l'Italia del tennis femminile ed un autentico ciclone per le avversarie. Martina Trevisan si conferma una forza della natura, nella vita e sul campo, dove nelle ultime ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una ventata d'aria fresca per l'Italia del tennis femminile ed un autentico ciclone per le avversarie. Martinasi conferma una forzanatura, nella vita e sul campo, dove nelle ultime ...

Advertising

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Parigi, è il giorno della #Trevisan. Sfida contro la Gauff alle 16.30. Alle 15 apre la Swiatek #RolandGarros - Gazzetta_it : Parigi, è il giorno della #Trevisan. Sfida contro la Gauff alle 16.30. Alle 15 apre la Swiatek #RolandGarros - BlowOfTheWind : RT @Gianpa89267191: Due bambini al giorno muoiono per la guerra in #Ucraina. Intanto a Parigi due tenniste russe si affrontano per i quarti… - grimble_jim : #Messi è stato fischiato a Parigi. Spero veramente che tutte le persone che quel giorno erano allo stadio non guard… - AleAle52359118 : @HuffPostItalia Roma non è Parigi e la notte non è 8l giorno o l'acqua non è bagnata se non la si tocca... L'uovo n… -