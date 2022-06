Pallanuoto, Champions League 2022: l’AN Brescia sfida l’Hannover nei quarti di finale (Di mercoledì 1 giugno 2022) La delusione della finale scudetto non è del tutto smaltita, ma ora c’è da cambiare passo e pensare subito ad un altro appuntamento, ancor più importante. Torna in acqua l’AN Brescia: i campioni d’Italia 2021 domani saranno impegnati in quel di Belgrado nei quarti di finale della Champions League. Saranno proprio i lombardi ad aprire la Final Eight: allo Sportski Centar appuntamento alle 14.30 contro i teutonici del Waspo Hannover. Pronostico tutto dalla parte della banda guidata da Sandro Bovo: sulla carta non dovrebbero esserci problemi per Presciutti e compagni, contro una compagine ancora non del tutto esperta a livello internazionale. Andando a guardare i pronostici poi è chiara la differenza tra le due squadre: su cinque sfide quattro vittorie del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) La delusione dellascudetto non è del tutto smaltita, ma ora c’è da cambiare passo e pensare subito ad un altro appuntamento, ancor più importante. Torna in acqua: i campioni d’Italia 2021 domani saranno impegnati in quel di Belgrado neididella. Saranno proprio i lombardi ad aprire la Final Eight: allo Sportski Centar appuntamento alle 14.30 contro i teutonici del Waspo Hannover. Pronostico tutto dalla parte della banda guidata da Sandro Bovo: sulla carta non dovrebbero esserci problemi per Presciutti e compagni, contro una compagine ancora non del tutto esperta a livello internazionale. Andando a guardare i pronostici poi è chiara la differenza tra le due squadre: su cinque sfide quattro vittorie del ...

