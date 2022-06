Palermo, mafia: confiscati beni per 1,5 milioni euro a imprenditore (Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno confiscato beni per circa 1,5 milioni di euro all'imprenditore edile Giuseppe 'Pino' Scaduto, 76 anni, ritenuto l'ex reggente del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta I carabinieri del nucleo investigativo dihanno confiscatoper circa 1,5diall'edile Giuseppe 'Pino' Scaduto, 76 anni, ritenuto l'ex reggente del ...

