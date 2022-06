Palermo, Giancarlo Ferrara e il 12 giugno: “Candidato e tifoso rosa, City Group…” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Palermo, Candidato alla presidenza della Quinta circoscrizione: "Per i rosa in B sacrificherei la mia elezione" Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante delalla presidenza della Quinta circoscrizione: "Per iin B sacrificherei la mia elezione"

Advertising

PalermoToday : Dal Palermo dei picciotti alle urne, Giancarlo Ferrara candidato: 'Ma per i rosa in B sacrificherei la mia elezione… - palermo24h : Dal Palermo dei picciotti alle urne, Giancarlo Ferrara candidato Ma per i rosa in B sacrificherei… - Duccio97536835 : RT @Fgs_Fondazione: Questo bellissimo lavoro è stato realizzato dagli alunni della 5G del liceo artistico statale di Napoli. Il lenzuolo co… - GDS_it : #Palermo,il padrino era tornato e nulla poteva sfuggire al suo controllo nel mandamento della #Noce. Metodo, organi… - SadaFast : RT @BiancoS_73: Palermo 25 Maggio 2022 SADA Anasicura Infrastrutture e Sicurezza Ruolo e Prospettive di Anas Giancarlo Cancelleri Sen. S… -