Palermo, ecco i 2,35 milioni: Mirri e il dissequestro, le mosse verso la cessione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il patron del Palermo Dario Mirri è pronto a pagare i 2,35 milioni di euro per il dissequestro delle quote di Hera Hora, ma si attende ancora il via libera da parte del Tribunale di Catania, con la cessione del club sullo sfondo

