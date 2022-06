Pagelle Italia-Argentina | Finalissima 2022 | i voti della partita

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’di Roberto Mancini cede a “Wembley” all’di Lionel Scaloni che trascinata dalle giocate di Messi si impone 2-0 con i goal di Lautaro Martinez e Di Maria conquistando così la sua seconda Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA () dopo quella del 1993. Di seguito ledi OA Sport.Donnarumma: 6,5. Privo di particolari responsabilità sui due goal dell’nel primo tempo, nella ripresa vola in più occasioni per chiudere la strada alle ripetute iniziative di Messi e Di Maria per evitare l’imbarcata. Di Lorenzo: 5,5. Al 29? non riesce a contenere Messi che va via sulla sinistra e offre il pallone del vantaggio a Lautaro, per il resto nel primo tempo è una presenza costante in fase offensiva sulla corsia di destra, cala come ...