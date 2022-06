Pagelle Italia-Argentina 0-3 | voti e tabellino finalissima Wembley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la. Ai campioni d’Europa sfidano i campioni del Sudamerica ma in campo non c’è mai partita: l’incanta e domina gli azzurri in lungo e in largo, i ragazzi di Scaloni passano in vantaggio grazie al gol di Lautaro Martinez su assist di Lionel Messi. A fine primo tempo arriva anche il gol del raddoppio con un’azione meravigliosa dell’attaccante nerazzurro che serve Di Maria, l’esterno supera Donnarumma in uscita con un tocco sotto delizioso. Nel secondo tempo è un tiro al bersaglio: solo un grande Donnarumma impedisce a Messi e compagni di trovare lo 0-3. All’ultimo secondo arriva lo 0-3 di Dybala. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI ...