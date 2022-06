Padova-Palermo: tutto esaurito all’Euganeo per l’andata playoff di Serie C (Di mercoledì 1 giugno 2022) l’andata della finale playoff di Serie C tra Padova e Palermo si giocherà in Veneto nella giornata di domenica 5 giugno. Il ritorno, invece, è fissato al Barbera per il 12 dello stesso mese. Come fatto sapere dalla società veneta attraverso una nota ufficiale, lo stadio Euganeo è andato tutto esaurito in meno di diciotto ore. Nessun tagliando è più disponibile per la partita contro la formazione siciliana. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022)della finalediC trasi giocherà in Veneto nella giornata di domenica 5 giugno. Il ritorno, invece, è fissato al Barbera per il 12 dello stesso mese. Come fatto sapere dalla società veneta attraverso una nota ufficiale, lo stadio Euganeo è andatoin meno di diciotto ore. Nessun tagliando è più disponibile per la partita contro la formazione siciliana. SportFace.

PadovaCalcio : ??SOLD OUT ?? Stadio Euganeo tutto esaurito in meno di 18 ore! Non ci sono più tagliandi disponibili per la sfida… - Giovann32159310 : RT @LomonteCiro: Chi non risica non rosica. Bisogna dare sogni grandi ai palermitani, altrimenti non esprimono la nobiltà della loro autent… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova-Palermo, verso la finale d’andata playoff Serie C: match in chiaro su RaiPlay - Mediagol : Padova-Palermo, verso la finale d’andata playoff Serie C: match in chiaro su RaiPlay - WiAnselmo : RT @Mediagol: Perinetti: “Padova-Palermo? Dico tutto. Ecco meriti Baldini, City Group e Gardini…” -