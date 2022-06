Padova-Palermo, entusiamo alle stelle: “Euganeo” sold out per la finale playoff (Di mercoledì 1 giugno 2022) La gara tra Padova e Palermo, in programma domenica sera all'Euganeo, ha fatto registrare il tutto esaurito Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 giugno 2022) La gara tra, in programma domenica sera all', ha fatto registrare il tutto esaurito

Advertising

PadovaCalcio : ??SOLD OUT ?? Stadio Euganeo tutto esaurito in meno di 18 ore! Non ci sono più tagliandi disponibili per la sfida… - CalcioEngland : RT @PadovaCalcio: ??SOLD OUT ?? Stadio Euganeo tutto esaurito in meno di 18 ore! Non ci sono più tagliandi disponibili per la sfida di And… - MagliaCalcio_ : Palermo, ecco come gioca il Padova: da Chiricò a capitan Ronaldo i biancoscudati ai raggi X - PalermoToday… - daskott_ : RT @PadovaCalcio: ??SOLD OUT ?? Stadio Euganeo tutto esaurito in meno di 18 ore! Non ci sono più tagliandi disponibili per la sfida di And… - carmi_ne : @PippoMM1 @clamark80 @tcarapezza secondo me ha ragione Tito, il Palermo sta arrivando alla finale come il Milan è a… -